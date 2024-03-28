Олжас Бектенов проверил темпы исполнения поручения Президента по модернизации ТЭЦ в Петропавловске

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с ходом модернизации коммунально-энергетического сектора. Во время посещения Петропавловской ТЭЦ-2 АО «Севказэнерго» внимание было уделено вопросу качественного и бесперебойного обеспечения жителей теплоэнергией.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— На сегодня в состав оборудования входит 12 котлоагрегатов. Один из них находится на реконструкции до 2027 года. В составе находится 7 турбоагрегатов. У нас осуществляется реконструкция турбоагрегата №1. Завершение планируется в 2024-2025 гг., что позволит дополнительно получить тепловую энергию. У нас предусматривается завершение строительства новой железобетонной дымовой трубы.

В 2024 году в рамках инвестиционных и ремонтных кампаний на Петропавловской ТЭЦ-2 планируется выполнение работ на 17,6 млрд тенге.

ОЛЖАС БЕКТЕНОВ, Премьер-министр РК:

— В прошлом году по самой ТЭЦ отработали, средства были вложены, инвестированы собственником и государством, снизили износ до 53%. Сложная проблема с сетями, это видно по электрическим сетям есть фактически 100% износ, там большой объем работы. По теплосетям тоже есть проблемы. Как доложили, план утвержден, Правительство занимается. Здесь должна быть солидарная ответственность собственников и государства. Сообща будем эти проблемы решать. До 2027 года планы намечены, я думаю, удастся заметно снизить износ по сетям. Если теплоисточник более-менее в порядок привели, теперь вопрос по сетям, потери огромные из-за этого. Надежность электро- и теплоснабжения страдает.

До 2027 года планируется ежегодное выделение бюджетных средств по 4 млрд тенге для строительства 739 км воздушных линий и 240 подстанций. Кроме того, Премьер-министр посетил заводы «Мунаймаш» и «ПЗТМ».

СПАРТАК ПУШКАРЁВ, генеральный директор АО «Мунаймаш»:

— Основные наши заказчики — месторождения Западного Казахстана, АО «Мангистаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамуйнагаз». На сегодня мы практически покрываем 90% рынка РК по глубинно-штанговым насосам.

АРМАН КУЛМАГАМБЕТОВ, генеральный директор АО «ПЗТМ»:

— На нашем заводе работает более 400 человек. Средняя зарплата превышает 250 тысяч тенге.Много заказов поступает от «КазМунайГаза». Также мы производим продукцию для «Казахстанской железной дороги». Производим военную технику для министерства обороны. У завода большой потенциал. На этот год мы получили заказы на сумму 18 миллиардов тенге.



Дарья Пышмынцева