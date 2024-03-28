На сегодня доступ к природному газу имеет 60% населения страны

«В своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу по доведению газификации страны до 60%. Этот показатель был достигнуть за счет модернизации газотранспортной системы, в том числе строительство дополнительных и реконструкция действующих ниток», — сообщило ведомство.

По данным Минэнерго, из республиканского бюджета было выделено 81,4 млрд тенге на реализацию 88 проектов, из них завершен 21 проект или 28 населенных пунктов с населением 70,2 тысячи человек получили доступ к природному газу.

До конца 2024 года ожидается увеличение уровня газификации страны до 61,1%.