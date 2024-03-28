Минздрав РК пересматривает процедуры для доступа к узким специалистам и диагностике, чтобы упростить процесс для пациентов

Глава ведомства Акмарал Альназарова объявила о готовящихся изменениях, которые сократят необоснованные процедуры и справки, а также упростят отчеты для врачей. Анализы для госпитализации будут сокращены на 42 типа и их срок действия увеличится до 3 месяцев.

Упрощается регламент обращения к узким специалистам в следующих случаях: неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других травм; оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; заболеваниях дерматовенерологического профиля; приемах к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления; при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля; по профилю заболевания динамического наблюдения; в молодежные центры здоровья.