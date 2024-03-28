Единый контакт-центр 1414 признали лучшим для населения

Единый контакт-центр «Правительство для граждан» победил в номинации «Лучший контактный центр для населения» в международном конкурсе «Хрустальная гарнитура», проходившем в Москве. Более 150-ти контакт-центров Казахстана, России, Беларуси соревновались за звание лучшего. Стоит отметить, что «Хрустальная гарнитура» ежегодно присуждается лучшим в индустрии контакт-центров и дистанционного взаимодействия с клиентами. Награда подтверждает достижения в области дистанционного взаимодействия с клиентами. Единый контакт-центр 1414 перешел в ведение Госкорпорации Казахстана в 2021 году. Специалисты консультируют граждан по вопросам получения более 1300 госуслуг через аудио- и видеосвязь, а также в онлайн-чате и по электронной почте. Кроме этого, на линии функционирует робот, который не только консультирует граждан, но и оказывает некоторые государственные услуги, в том числе — бронирование очереди в ЦОН. Добавим, что с начала 2024 года контакт-центр принял более 7,2 миллионов обращений.

Диана Салихова