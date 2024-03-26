На льготное кредитование в период посевной необходимо 1,5 трлн тенге

В текущем году в рамках программы «Кен-дала» предусмотрено финансирование фермеров на 140 млрд тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Однако, для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ с учетом всех необходимых агротехнических мероприятий, включающих применение качественных семян, удобрений, пестицидов, ГСМ, необходимо порядка 1,5 трлн тенге на льготное кредитование.

На сегодня от фермеров поступило 1,4 тыс заявок на льготное кредитование на общую сумму 134 млрд тенге, из которых одобрено 811 заявок на общую сумму 37,8 млрд тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства:

— Вопрос выделения оставшихся средств прорабатывается из других источников финансирования, в том числе 100 млрд тенге из местного бюджета, которые позволят дополнительно привлечь льготные кредиты на весенне-полевые работы в размере 425 млрд тенге.

В текущем году планируется осуществить форвардные закупки на 40 млрд тенге. На сегодня подано 196 заявок на общую сумму 24 млрд тенге. Всего 2024 году планируется посеять сельхозкультуры на площади 23,8 млн га.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Так, посевные площади пшеницы по сравнению с прошлым годом планируется разместить на 13,3 млн га, 2023 год — 13,7 млн га, при этом сократив на 429,2 тыс га. На сокращенных полях планируется увеличить возделывание социально значимых и высокорентабельных культур.

Увеличить площади масличных культур планируется на 385,7 тысяч.

Камилла Карим