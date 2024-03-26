Мошенники оформили кредит на 70-летнего жителя Петропавловска через мобильное приложение

По 10-15 звонков поступает 70-летнему горожанину Вадиму Зайнутдинову от сотрудников одного из банков практически каждый день. Мужчина не мог представить, что в таком почетном возрасте вынужден будет испытывать колоссальный стресс из-за ситуации, к которой, по его словам, не имеет отношения. Все дело в кредите, который на петропавловца оформили без его ведома в конце прошлого года. Об этом Вадим Фаватович узнал в начале марта.

ВАДИМ ЗАЙНУТДИНОВ, житель г.Петропавловска:

— Пришел ко мне недели две или три назад из банка представитель. Мне объявил, что на меня оформлен кредит в сумме 1 млн тенге, что я должен в течение некоторого времени оплатить штраф, потому что пеня нарастает 130 тысяч. Мне сказали, что если не будете платить, у Вас сумма возрастет до 3 млн тенге, Вы обязаны заплатить.

Мужчина живет на пенсию, снимает комнату в стареньком частном доме. Кредит на него оформили 18 декабря. По словам пенсионера, в этот день он готовился к отъезду в Россию, там провёл новогодние праздники. В банк обращался единожды, когда оформлял кредит для покупки сотового телефона. Пенсионер погасил его. Что делать с действующей задолжностью, не знает, за помощью обратился в полицию, где ситуация немного прояснилась.

САЯГУЛЬ МУСИНА, старший следователь управления полиции г.Петропавловска:

— Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 190 «Мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребление доверием пользователя информационной системы». В ходе досудебного расследования установлено, что потерпевшим было установлено мобильное приложение удаленного доступа «Hop to desk» с изображением кенгуру.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти виновного. Стражи порядка санкционировали запрос в банк по движению денежных средств потерпевшего. Помочь разобраться в ситуации Вадиму Зайнутдинову смогут специалисты управления региональных представителей г.Петропавловска, куда планирует обратиться пенсионер. Ведомство проведет внутреннее расследование и запросит необходимые документы в банке, чтобы пролить свет на случившееся.

Дарья Пышмынцева

