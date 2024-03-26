Девушка и двое детей погибли в пожаре: по делу состоялись предварительные слушания

В Петропавловске состоялись предварительные слушания по делу о пожаре в доме по улице Волочаевской. Напомню, случилось это 25 сентября 2023 года. Тогда огонь забрал жизни 21-летней девушки и двоих малолетних детей. На скамье подсудимых единственный выживший в том происшествии — 25-летний сожитель погибшей Александр Канищев. Известно, что он ранее уже привлекался к ответственности, судимость погашена. В зале присутствует и мать погибшей девушки Надежда Котяш. В интервью она рассказала, что дочь никогда не жаловалась на Александра, с ребёнком он ладил.

НАДЕЖДА КОТЯШ:

— Хорошее отношение к ребёнку. Мы на видеосвязь выходили каждый день. Они всей семьёй. Все нормально было всегда, ничего не предвещало. У Алины окись углерода в легких обнаружена, у Александры нет. Сразу вызвали меня по делу об убийстве внучки. Алина может быть была в бессознательном состоянии. Когда мне выдали заключение из морга, причина смерти внучки не установлена была.

В пожаре погиб младший брат подсудимого. Сторона потерпевших в лице их матери во время слушания подала дополнительные документы и фотографии, связанные с делом. Суд принял их во внимание.

САУЛЕ ЛИТФУЛЛИНА, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО:

— Канищев Александр Евгеньевич передан суду в совершении уголовного правонарушения в ст.191 ч.1, ст.293 ч.2 п.2, ст.107 ч.2 п.5, ст.99 ч.2 п.1,3,5, ст.99 ч.3. УК РК установил, в ходе предварительного слушания подсудимый Канищев заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Ходатайство подсудимого принято. По итогу первое судебное заседание с участием присяжных состоится 10 апреля. Меру пресечения в виде содержания под стражей подсудимого оставили неизменной.

Диана Салихова