Аким СКО посетил Жамбыльский район

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В ходе рабочей поездки аким Северо-Казахстанской области посетил Жамбылский район. Глава региона ознакомился с социальными и предпринимательскими объектами. Их функционированием и проблемами. Владимир Лагода уже 19 лет успешно занимается производством корпусной мебели. На его предприятии работают 6 человек. Средняя заработная плата составляет 150 тыс. тенге.

ВЛАДИМИР ЛАГОДА, ДИРЕКТОР ИП «ЛАГОДА В. П», Жамбылский район:

— В основном мебель — это у нас Жамбылский район. Частично бывает Костанайский, Ленинский район. Бывает такое, что городские приезжают или дети, родители покупают у нас мебель, и мы везем его в город.

В честь весеннего праздника Наурыз состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Жас қыран» в селе Пресновке. Здание в эксплуатацию сдано в начале года.

СТАНИСЛАВ ПОЛЕВНИЧИЙ, ДИРЕКТОР ДЮСШ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН:

— В нашей детско-юношеской спортивной школе занимаются 486 учащихся. Возраст — от 6 до 18 лет. По 10 видам спорта. Это также борьба, все виды, қазақ күресі, вольная, греко-римская, тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол.

В рамках открытия комплекса проводятся открытые турниры по асык ату, тогыз кумалак, настольному теннису и национальной борьбе.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Я хочу поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать крепкого здоровья, благополучия. И самое главное, чтобы это здание было востребовано и любимо каждым из вас.

Также Гауез Нурмухамбетов посетил сельскую школу имени Қожабергена жырау, в котором представители общественного фонда «Қазақстан халқына» провели модернизацию на 250 млн тенге. Здесь обновлены учебные кабинеты, приобретены комплекты мебели и оборудования, технические средства обучения. Среди новинок – интерактивная доска, телестудия для записи онлайн-уроков и мастер-классов. Однако, в школе протекает крыша.

Последним объектом стала поликлиника Жамбылской районной больницы, где произвели капитальный ремонт на сумму 93 млн. тенге.

ЕРКЕГУЛЬ СУЮНДИКОВА, И.О ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПОЛИКЛИНИКИ ЖАМБЫЛСКОЙ РБ:

— Была полностью заменена вентиляционная шахта. Все кабинеты были отремонтированы, стены вытянуты, двери заменены, окна — все было заменено. Сейчас поликлиника работает на 150 посещений. На первом этаже ведет прием хирург, стоматолог. Было приобретено 2 стоматологических установки. На втором этаже у нас принимает акушер-гинеколог.

Всего в учреждении работают 25 врачей и 124 средний медперсонал. В прошлом году закуплено оборудование на 91 млн.тенге. За счет средств районного бюджета в селе Святодуховке построили медицинский пункт.

Кроме того, в поликлинике установили прибор для телемедицины, с помощью которого врачи проводят консультации.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/