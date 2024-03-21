В средней школе №2 отмечают Наурыз

Во дворе средней школы № 2 звучит музыка, смех, танцует молодежь. Ученики, родители и педагоги встречают Наурыз. Каждый внес свою лепту в этот праздник.

АЙНАР МУХАМЕТГАЛИЕВА, заместитель директора средней школы №2:

— Наши ребята представляют различные национальности, свои этносы, традиции, обычаи. Родители подготовили кухню своих национальностей, это казахи, русские, азербайджанцы, татары, уйгуры. Наша огромная помощь — наши родители, активисты, которые с большим удовольствием участвуют в мероприятии. Сегодня у нас атмосфера согласия, дружбы, взаимопонимания. Такие мероприятия у нас часто проходят в школе, так как наши родители активно нас поддерживают.

Каждый класс готовил блюда и творческие выступления одного из этносов Казахстана. Родителям пришлось заранее постараться, чтобы накормить школьников и гостей. Лилия признается, что приготовление блюд заняло весь вечер накануне.

ЛИЛИЯ ЗАЯЦ, член родительского комитета:

— Мы представляем казахскую национальность, казахскую кухню. Нас, инициативных родителей, сегодня 10 человек. Я очень благодарна нашей школе за сегодняшнее торжество. Мы вчера готовили баурсаки, пироги казахские, барамышки. Все очень вкусно, мы старались.

Казахстан — страна многонациональная, а Наурыз — не только день весеннего равноденствия, но и праздник мира, согласия и взаимопонимания между самыми разными народами, которые населяют нашу страну.

Десятиклассник Заур считает, что Наурыз способен объединить самые разные культуры и народы под одним шаныраком.

ЗАУР АЛИЕВ, учащийся средней школы №2:

— Моя национальность — азербайджанец. И мне очень нравится этот праздник Наурыз, здесь участвует много национальностей. Мы, как мусульмане, должны праздновать и уважать другой народ. Лену поддерживает папа. Но и сама школьница блистает талантами.

Школьница по национальности русская, но сегодня вместе с одноклассниками и семьей демонстрирует татарскую культуру.

ЕЛЕНА ШАВЕРНЕВА, учащаяся средней школы №2:

— Мы представляем кухню Татарстана, поэтому отобрали несколько стихотворений и выбрали это, потому что нам понравилось, что там говорится про мое имя и Татарстан.

По традиции гостей праздника осыпали шашу, чтобы последующий год был изобильным и радостным.

Анна Богословская

