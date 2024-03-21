Праздничные гуляния в рамках Наурыза проходят в многопрофильной областной больнице

В многопрофильной областной больнице сегодня празднуют Наурыз мейрамы. Сотрудники медучреждения облачены в национальные костюмы, а на столах различные блюда собственного приготовления. В рамках мероприятия выберут лучший стол. Победителей наградят денежными призами.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— В сегодняшнем мероприятии будет две части: гастрономическая, где покажут кухни, национальные обряды и культурная, где будут отмечены наряды, выступления, обычаи и традиции с участием родителей или детей. Сегодня у нас приглашены члены наблюдательного совета, члены управления здравоохранения, активисты, блогеры, СМИ, наши сотрудники и их родственники.



Диана Салихова