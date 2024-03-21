Национальные предметы интерьера своими руками создаёт житель с. Явленки

Предметы из натурального дерева, да ещё и сделанные вручную, всегда ценились. Таким промыслом занимается Николай Смирнов из села Явленки Есильского района. Сейчас местный мастер по дереву делает астау — традиционную казахскую деревянную посуду для подачи блюд. Вырезает ажурные узоры. Для своих изделий ремесленник использует только местные породы деревьев.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ, ремесленник, Есильский район:

— Вот это ива. Наша местная. Самый хороший материал, из чего делается астау. Хорошая при резьбе, не лопается при обработке. Очень удобная. Много людей просят.

Любовь к вырезанию из дерева у Николая со школы. Очень он любил уроки труда. Делал указки, табуретки. 17 лет назад мужчина решил вернуться к любимому делу.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Все началось с маленького детского стульчика. А сейчас заказывают у местного ремесленника и столы, и собачьи будки, и кровати, и многое другое. Каждое изделие мастер старается сделать уникальным, насколько хватит фантазии. Популярностью пользуются и вот такие необычные разделочные доски в виде цветов и лепестков. Их мастер изготовил специально к весенним праздникам.

В листе заказов и вот такие столы-дастарханы с орнаментом. Их ждут к Наурызу, как и астау. В целом, заказы разнообразные.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ, ремесленник, Есильский район:

— Вот сейчас собачью будку заказали, надо сделать. Дверь в баню заказывают. Приезжают, какие-то сувениры покупают. Это вот под цветы. Один экземпляр остался. Были у меня большие под большой букет. Это вот сосна.

И цены небольшие, и качество на совесть. Потому и клиентов у местного мастера хоть отбавляй, а вот времени на всё не хватает. Николай уже долгое время ищет подмастерье. Тонкостям научит, говорит ремесленник. К слову, и свой дом с мастерской Николай проектировал и строил сам, как и несколько других домов.



Диана Салихова