К детям и пожилым людям отправились полицейские в СКО в праздник Наурыз

В Северном Казахстане полицейские традиционно встречают Наурыз благотворительностью. Вокальная группа Культурного центра областного департамента полиции провела концерты в районах области. В селе Смирново артисты в погонах порадовали своими талантами пенсионеров из Центра социального обслуживания. С весенним праздником пожилых людей поздравила заместитель начальника ДП СКО Сауле Андагулова.

— Это ещё один повод, чтобы выразить свои слова благодарности нашему старшему поколению. Мы видим сегодня в этом зале очень много замечательных людей, которые в своё время внесли достойный вклад в развитие нашего региона.

Руководству Центра полковник полиции Андагулова подарила книгу «Казахские обычаи и обряды». Музыкальные композиции из богатого репертуара вокальной группы возвращали пенсионеров в дни молодости, воодушевляли патриотическими ритмами современной эстрады. Воспитанникам Центра поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в с. Полудино полковник полиции Андагулова пожелала не останавливаться перед трудностями.

— Ставьте перед собой цели и достигайте этих целей! Всегда в жизни можно всё преодолеть! Самое главное — стремиться, познавать, любить друг друга, уважать друг друга.

К поздравлению присоединились шефы заведения — ветераны дорожной полиции. Уже больше 20 лет они поддерживают воспитанников.

Давид Шнайдер, ветеран ОВД:

— С праздником Наурыз мейрамы, желаю всем больше добра, крепкого здоровья, всех благ, детишкам успешно закончить школу.

Дети с увлечением подпевали вокалистам и танцевали под зажигательные мелодии. После концерта полицейских они также показали свои творческие способности, посвятив наступающей весне стихи и песни. Благотворительность, забота о детях и пенсионерах — давняя добрая традиция стражей правопорядка. Все праздничные дни полицейские традиционно проведут в усиленном варианте несения службы, охраняя покой и безопасность земляков и гостей региона.

Анна Потеряева