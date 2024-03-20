В школе-лицее «Дарын» празднуют Наурыз мейрамы

В школе-лицее «Дарын» сегодня торжественная обстановка. Дети оделись в национальную одежду, приготовили казахские блюда и обменивались поздравлениями и пожеланиями.

САМАЛ ТУЛЕБАЕВА, заместитель директора школы-лицея «Дарын»:

— От имени школы-лицея «Дарын» хочу искренне поздравить всех казахстанцев с весенним праздником. В нашей школе его отмечает каждый класс. Наурыз — это праздник, когда весь народ должен вспоминать разные казахские традиции, обычаи. Это праздник прихода весны.

В этот весенний день для каждого класса подготовили свою праздничную программу. Школьникам показали традиционный обряд, связанный с рождением ребёнка. Называется он «Бессіке салу». Его проводят, когда младенца впервые укладывают в колыбель.

Елена Фоменко — мама ученицы 8 класса. Каждый год они всей семьёй отмечают Наурыз. Готовят национальные казахские блюда и посещают праздничные мероприятия. Родители учащихся с удовольствием послушали историю зарождения праздника весны и научились готовить Наурыз көже.

ЕЛЕНА ФОМЕНКО, жительница г. Петропавловска:

— Сегодня все друг друга поздравляют, угощают баурсаками. Традиционно ходят в гости друг к другу. Этот праздник такой доброжелательный.

— Хотим пожелать мирного неба нашему Казахстану, процветания, долголетия нашему государству.

Празднование Наурыза сопровождалось чаепитием и национальными играми.

Валерия Сиваш