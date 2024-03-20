Сотрудники ДП СКО поощрили юных режиссёров

Руководство департамента полиции торжественно вручили благодарственные письма школьникам и педагогам школы №8. В конце прошлого года они совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью сняли мини-фильм. Ролик посвятили противодействию травле в подростковой среде. В роли актёров приняли участие 30 учащихся 8-10 классов.

ВЕРОНИКА СУКОВЫХ, старшая вожатая школы-комплекса эстетического воспитания № 8:

— У нас школа общеобразовательная, является школой эстетического воспитания; у нас много разнообразных специальностей, по которым с удовольствием обучаются дети. Это — и класс по театру, и класс по хору, и по вокалу и по игре на разных инструментах и много другого для того, чтобы каждый ребенок мог себе найти дело и занятие по душе.

Съемки проходили в Петропавловске с ноября по декабрь. В общей сложности, задействовали более 100 человек. Видеооператор фильма — главный специалист отдела областного департамента полиции Ерлан Махметов. Монтаж произведен профессиональными видеоинженерами алматинского телевидения.

Юных актеров и их наставников лично поблагодарил заместитель начальника департамента полиции Аскар Мухаметкалиев, вручил благодарственные письма и сладкий подарок. Буллинг — это серьезная проблема. Она требует оперативных мер со стороны всех заинтересованных органов. Сегодня травля среди детей более опасна из-за широкого использования социальных сетей. Необходима эффективная профилактика.

АСКАР МУХАМЕТКАЛИЕВ, заместитель начальника ДП СКО:

— Необходимо чтобы все понимали, что такое буллинг. К равному надо относиться наравне: уважать друг друга, уважать женский пол, уважать мужской пол, уважать взрослых. Все друг друга должны уважать и сосуществовать в обществе на благо нашего государства.

Мини-фильм можно посмотреть на официальных аккаунтах североказахстанской полиции в социальных сетях.

Валерия Филатова