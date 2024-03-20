Силы и средства ДЧС переводят в повышенную готовность

С 23 марта, по данным синоптиков, ожидается повышение температуры до +8 градусов. Прогнозируется активное снеготаяние, потому силы и средства спасательных служб переводят в повышенную готовность к паводковому периоду. Для предупреждения и ликвидации угроз задействуют 185 человек личного состава департамента по ЧС, 42 единицы техники и 7 плавательных средств.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— А также приведены в готовность 72 единицы мотопомп, из них есть переносные — 61 единица и прицепные — 11 единиц. По плану взаимодействия у нас привлекается воинская часть НГ РК, дислоцирующаяся в г. Петропавловске в количестве 60 человек, 2 единицы техники. В ходе проверки личного состава были поставлены задачи по заблаговременному изучению районов выездов, ознакомлению с населёнными пунктами.

Группа Едиля Зикрина ответственная за районы М.Жумабаева, Мамлютский и Жамбылский. К паводковому периоду полностью готовы, говорит спасатель. В этой сфере он работает уже 7 лет. За это время на службе случалось всякое. Вспоминает, как в 2019 году по тревоге ехал в Раисовку района им.Г.Мусрепова. Говорит, тогда река затопила полдеревни.

ЕДИЛЬ ЗИКРИН, главный спасатель аварийно-спасательного отряда ДЧС СКО:

— Нас по тревоге подняли. Мы находились недалеко, в Рузаевке. 40 км от Раисовки. В час ночи мы приехали в населённый пункт и начали эвакуировать сначала людей, потом животных. Вот такой случай у нас был в 2019 году. Я отвечаю за подготовку личного состава, техники, снаряжения. На сегодня наша группа состоит из 9 человек в городе и 9 человек из района.

В рамках противопаводковых мероприятиях основной упор делают на уборку снежного полотна. В некоторых районах основная угроза — именно талые воды. В целом, ситуация по паводку, говорят специалисты департамента, под контролем.

Диана Салихова