Игру «Бочча» провели для детей с ограниченными возможностями

Воспитанники городского детского центра социального обслуживания «Арман» сыграли в боччу.

«Бочча» — это игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг. Это паралимпийский вид спорта. В сегодняшней игре приняли участие две команды, состоящие из 4х участников. Ребята показывают неплохие результаты.

— Меня зовут Андрей. Мне понравился сегодняшний матч. Конечно, если бы выиграли, было бы лучше.

— Мне было несложно играть.

— Мне очень сильно понравилось играть в боччу. Я показала очень хорошие результаты.

Боччей здесь начали увлекаться недавно. Этот вид спорта набирает популярность в стране. Это нетравмоопасный вид спорта.

ВЛАДИМИР НИЗАВИТИН, тренер:

— Тренировки проходят 4 раза в неделю с одной группой, две тренировки — с другой. А так, в принципе, дети хорошо справляются, тренируются, стараются.

Игру проводят к 30-летию маслихатов.

ВЛАДИМИР БУБЕНКО, председатель областного маслихата:

— Сегодня отмечают данную дату все уровни маслихатов, все депутаты, которые внесли огромный вклад в становление и развитие нашей страны. В рамках 30-летия развития представительной власти мы, депутаты областного маслихата, решили поддержать одну из инициатив председателя Сената Ашимбаева Маулена о создании федерации по дисциплине бочча.

Детскому центру — 25 лет. Воспитанники получают специальные социальные услуги по 8 направлениям и обучаются в школе №13 в посёлке Зараченый.

ТАТЬЯНА ЛУЗАКОВА, директор Петропавловского детского центра социального обслуживания «Арман»:

— Центр наш рассчитан на 14 ребят. Здесь они проживают, получают социально-медицинские, культурные, педагогические услуги. Воспитательные мероприятия проходят здесь у нас, и после окончания нашего центра ребята поступают в колледжи и вузы. У нас педагогический состав небольшой: логопед, психолог, инструктор по лечебной физкультуре, по массажу, медицинские работники, воспитатели.

Депутаты маслихата планируют этот вид спорта развивать и открывать секции во всех районах области.

Камилла Карим

