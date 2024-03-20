Аким призвал взять на особый контроль использование средств

Заседание областного акимата началось с назначения. Приказом председателя АО «Казпочта» Сымбат Кудайбергенов назначен директором регионального филиала Северо-Казахстанской области. Ранее он занимал должность заместителя директора южного информационно-логистического центра филиала «Казпочта».

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Сымбат Жакыпович родился в 1991 году. Уроженец Алматинской области. Окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности «Экономика». В разные годы он работал специалистом филиала АО «Казтелеком», генеральным менеджером «Казпочты», а также директором частных организаций.

После назначения на заседании областного акимата обсудили показатели социально-экономического развития. По итогам 2 месяцев они составили 109,3%. Что касается сельского хозяйства, общий объем достиг 23,5 млрд тенге. В сфере животноводства количество продукции увеличилось на 3,5%, молока — на 14,7%, яиц — на 4,5%. Однако, производство мясо уменьшилось.

Куанышбек Калижанов, руководитель управления экономики СКО:

— Снижение допущено в Кызылжарском районе на 37%, в организованных хозяйствах в Уалихановском районе на 23,2%. Снижение допущено в связи с пересчетом статистических данных. В районе Магжана Жумабаева на 20,2%. В Мамлютском районе снижение на 9%. Причина снижения — вывоз поголовья в течение января-февраля за пределы области.

За январь-февраль 2024 года произведено промышленной продукции на 91,7 млрд тенге. В Петропавловске объем добычи за 2 месяца составил 59,5 млрд, что на 6 миллиардов больше, чем за аналогичной период прошлого года. Что касается показателей в сфере строительства, этом году сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров.

Куанышбек Калижанов, руководитель управления экономики СКО:

— За счет населения введено 9497 кв. м. или 83% от общего объема. Увеличение ввода жилья обеспечено 11 районами, при этом наиболее высокие темпы сложились в таких районах, как Мамлютский, Уалихановский, Тайыншинский, им. Г. Мусрепова, Аккайынский, Акжарский, М. Жумабаева, Кызылжарский, Есильский и Тимирязевский.

Следует отметить, что по итогам двух месяцев текущего года область занимает лидирующие позиции среди регионов республики по исполнению бюджета. 21 миллиард 139 млн. поступило в местную казну. Это 111,7% от общего плана.

Наталья Дышкант, руководитель управления финансов СКО:

— В областной бюджет поступило 12 млрд. 11,4 млн. тг. или 110 от плана. Перевыполнение 1 млрд. 118.6 млн. тг. В городской и районные бюджеты поступило 9 млрд. 127,7 млн. тг. или 113,7% от плана. Перевыполнение сложилось в сумме 1 млрд. 96,4 млн. тг. Расчетная часть бюджета по состоянию на 1 марта исполнена на 99,9%.

По итогам января-февраля в регионе наблюдается положительная динамика общего развития. Однако, в ряде районов показатели снизились. Глава региона поручил администраторам бюджетных программ, акимам районов и города Петропавловска взять на особый контроль использование средств.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Каждый бюджетный тг., уважаемые коллеги, должен вкладываться и осуществляться нашим населением в виде построенных дорог, в виде школ, социальных объектов. Прошу вопросы по взысканию задолженностей по налогам и пополнению нашей налогооблагаемой базы брать на особый контроль.

Аким отметил, что необходимо совместно с управлением экономики и финансовым ведомством сформировать перечень проектов для дополнительного финансирования из республиканского и местных бюджетов. Глава региона акцентировал внимание на важность контроля государственных средств.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

