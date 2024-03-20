Аким области провел прием граждан

Первая из пришедших на прием к главе области — Кристина Шмидт. Девушка говорит, что после развода с мужем осталась без крыши над головой с двумя детьми на руках. Жительница Петропавловска стоит на 267-м месте в очереди на выдачу жилья, поскольку является сиротой. Аким города Серик Мухамедиев сообщил, что Кристине Шмидт будет предоставлена комната для временного проживания в общежитии.

Серик Мухамедиев, аким города Петропавловска:

— На сегодня очередь, в портале еще нет сдвига, она сдвинется на 160 человек. У нас в планах еще 30 квартир в этом году. Мы выдаем детям-сиротам 28 квартир. Я думаю, что ваша очередь значительно сдвинется. Будем надеяться, что в следующем году вы получите квартиру.

Жительница города Татьяна Ковалева пришла на прием к акиму области с просьбой предоставить здание для детского реабилитационного центра «Мой ребенок». В настоящее время он располагается в одном из подвальных помещений, из-за чего его периодически топит. Приходится постоянно останавливать свою работу. Татьяна Ковалева также сообщила, что многие родители стремятся попасть в частные центры, поскольку в государственных их не устраивает квалификация специалистов. Аким области Гауез Нурмухамбетов поручил руководителям соответствующих ведомств взять на контроль и решить данный вопрос. Прибывший на прием Александр Неклюдов жалуется на затопление своего дома по улице Жумабаева. Как говорит житель, вода, поступившая в его дом, перекачивалась собственными силами. Сейчас он вынужден арендовать жилье, так как его прежнее место жительства непригодно для проживания. По его словам, эта ситуация возникла после ремонтных работ дороги.

Александр Неклюдов, житель г. Петропавловска:

— Новую канализацию сделали, видимо, что-то не подсоединили, сделали что-то не так. Вся вода скапливается у нас на территории, на другой половине домов, которые ближе к ул. Казахстанской правды. Теперь в любой дождь, весной, осенью, теперь там круглые сутки вода, я ее выкачивал, но она там стоит, никуда не уходит.

Гауез Нурмухамбетов поручил акиму города посетить данный дом и решить проблему. Глава региона отметил, что будет держать этот вопрос на своем контроле. Всего на прием к акиму пришли шесть человек. Вопросы Ернара Рахимжанова, Максима Ищука, Кристины Белых и Людмилы Хроминой были доведены до сведения акима области и глав ведомств.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный» /

