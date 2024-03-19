За счет мер налогового и таможенного администрирования республиканский бюджет дополнительно пополнился на 4 трлн тенге

Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства.

«За последние пять лет, за счет мер налогового и таможенного администрирования и их цифровизации, республиканский бюджет дополнительно пополнился на 4 трлн тенге. Из них 23%, или 932 млрд тенге приходится на 2023 год», — сказал Мади Такиев.

В текущем году, по словам министра, планом по доходам на администрирование заложено уже 1,6 трлн тенге, что на 173% больше уровня предыдущего года.

«Это довольно амбициозная задача. Что предпринимается для ее достижения. Во-первых, в рамках «регулирования с чистого листа» пересмотрены критерии Системы управления рисками (СУР) при назначении налоговых проверок. Теперь они проводятся методом точечного отбора. Результаты довольно обнадеживающие. Так, при снижении количества налоговых проверок на 16% по сравнению с 2022 годом взыскание налогов увеличено в два раза. На первое полугодие текущего года для проведения проверок отобрано 760 высокорисковых субъектов предпринимательства», — заявил Мади Такиев.

Также, по его словам, активно прорабатывается вопрос повышения налогового потенциала крупными налогоплательщиками, а также предприятий нефтяного сектора и ГМК.