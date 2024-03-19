Весенняя обработка скота продолжается в Кызылжарском районе

Свыше 50 голов скота содержатся в КХ «Вишневский». Животноводством предприятие занимается с 2011 года. В хозяйстве разводят лошадей, а также КРС. В КХ, которое базируется в селе Кривозерке Кызылжарского района, внимательно относятся к мерам ветеринарной безопасности.

АЛЕКСЕЙ ВИШНЕВСКИЙ, руководитель КХ «Вишневский», с.Кривозерка, Кызылжарский район:

— На протяжении всего календарного времени проходит ветеринарная обработка всех сх животных. Очень хорошие специалисты с ветеринарной станции Кызылжарского района, хочу выразить им слова благодарности. На постоянной основе берут анализы, смотрят за ветеринарным благополучием, всегда контролируют. От всего маточного поголовья, что у нас имеется, будет приплод, потери не будет благодаря заботам ветеринарной службы.

Ветеринарные врачи Петерфельдского сельского округа провели забор крови у маточного поголовья хозяйства для анализа на бруцеллез и туберкулез.

АЛИБЕК КАНАФИН, ветеринарный врач Петерфельдского сельского округа, Кызылжарский район:

— После забора крови в течение трех дней будут результаты на анализ на бруцеллез, мы будем проводить проверку аллергической реакции на туберкулин, также будем проводить вакцинацию против сибирской язвы.

В Кызылжарском районе к весенней обработке скота приступили в феврале. Работы завершатся в мае. В Петерфельдском сельском округе их провели в 5 селах из 6.

ЕРБОЛ БАГЕНОВ, директор ветеринарной станции Кызылжарского района:

— На сегодня 8400 голов КРС исследовано на бруцеллез, а также на туберкулез. 10200 голов МРС исследовано, а также провакцинировано против особо опасных болезней: против сибирской язвы, ящура и других болезней, против птичьего гриппа тоже. По данным областной лаборатории, из 8400 голов 5 голов положительно реагировало. Это было в Асановском сельском округе, селе Плоском. Своевременно согласно законодательству эти 5 голов изолировали, отправили на убой. Сейчас проводятся ветеринарные мероприятия: дезинфекция, очистка.

По словам Ербола Багенова, районная ветеринарная станция в этом году получила 240 тысяч доз вакцины против птичьего гриппа, чуть меньше половины уже использовали. В числе первых провакцинировали поголовье птицефабрик Кызылжарского района. 17 тысяч доз отвели, чтобы провести аналогичные работы в личных подсобных хозяйствах. Весеннюю обработку в СКО прошли почти 550 тысяч голов сельскохозяйственных животных.

Дарья Пышмынцева