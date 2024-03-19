Весенний призыв на воинскую службу продолжается

С 1 марта текущего года в Казахстане идёт очередной весенний призыв граждан страны на срочную воинскую службу. Продлится он до конца июня. На территории города и области работают 14 призывных и медицинских комиссий, из них — 12 районных, 1 городская и 1 областная. Сейчас в плановом порядке идёт процесс формирования воинских команд КНБ РК. Насколько годен призывник к несению службы, определяет медкомиссия. Входят в неё окулист, психиатр, терапевт, дерматолог.

НИНА ШИШКЕВИЧ, дерматовенеролог:

— Здесь проходит осмотр призывников. В основном осматриваем молодых людей на предметы кожных заболеваний, выявляем и, если есть необходимость, направляем на обследованием в областной кожновенерологический центр. Если есть какие-то ограничения, например, по заболеваниям, то соответственно, согласно приказу, направляем их в те войска, в которые положено.

Согласно плану, этой весной планируется призвать порядка 480 юношей. Дияр Каримжан приехал из Тайыншинского района. В армию идёт по собственному желанию. Сегодня пришел в областной военкомат для прохождения заключительной комиссии.

ДИЯР КАРИМЖАН, призывник, Тайыншинский район:

— Я иду служить в армию по своей воле. Буду выполнять долг перед нашей Родиной. Военную службу я проведу на юге Казахстана, в Капшагае. Призываю всех парней области выполнить свой гражданский долг.

В министерстве обороны проводится большая работа по привлечению молодёжи на воинскую службу. Например, после окончания службы у любого желающего будет возможность поступить в любой вуз страны без сдачи вступительных экзаменов. В 2023 году распределили 3000 мест для бесплатного обучения, в том числе 350 мест в военных учебных заведениях республики.

Валерия Сиваш



