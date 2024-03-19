В феврале текущего года годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана

Об этом сообщили в Национальном банке РК.

«В феврале годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,3% (в январе — 9,5%). При этом в 13 регионах годовая инфляция замедлилась, в 4 ускорилась и в 3 осталась неизменной», — проинформировали в финансовом регуляторе. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

«Цены на продовольственные товары в феврале замедлились до 7,4% г/г (в январе — 8,2%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным НБК, темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 8,5% г/г (в январе — 8,6%). Цены на платные услуги в феврале ускорились до 12,8% г/г (в январе — 12,3%). Также сообщается, что в феврале рост месячной инфляции по стране составил 1,1%, что выше исторической средней (0,7% в феврале 2017–2021гг.).