Спасатели и волонтёры напоминают жителям Кызылжарского района об угрозе паводка

Чтобы обезопасить североказахстанцев от угрозы подтопления, спасатели и волонтёры обходят дома и оповещают жителей о мерах предосторожности. Сегодня противопаводковые учения провели в с.Тепличном Кызылжарского района.

АЗИМХАН МЕРГАСИМОВ, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— Отделом по ЧС Кызылжарского района совместно с местными исполнительными органами, молодёжным ресурсным центром, СКППК проводится профилактическая работа в плане оповещения населения о предстоящем паводке, безопасном прохождении паводкого периода 2024 года. Согласно правилам благоустройства территории населенных пунктов и городов, каждый житель обязан самостоятельно вывозить снег со своей придворовой территории. Только на проезжую часть улиц. Дальше коммунальные службы этот снег вывезут уже непосредственно на снежные свалки.

Неоценимую помощь в период паводков оказывают волонтёры.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Когда происходит период паводков, мы эвакуируем жителей, обеспечиваем вещами, продуктами. В прошлом году экстренных ситуаций не было. Наши волонтёры задействованы уже второй год. В том году мы участвовали тоже, только в Петропавловске, вместе с аппаратом акима города. И вот в этом году нас привлек отдел по ЧС в Кызылжарский район.

Светлана Полякова проживает в доме одна. К счастью, признается женщина, ее двор не подвергается подтоплениям уже на протяжении нескольких лет.

СВЕТЛАНА ПОЛЯКОВА, жительница с.Тепличного, Кызылжарский район:

— В этом году мы не вывозили, а в позапрошлом вывозили. Отсюда 4 КАМАЗа вывозили. У меня дочка нанимала, оплачивала и увозила. А в этом году нам только там убирают, а здесь нет. Нормально, думаю, не поплывём. Не должны. Здесь нас не затапливает. Всегда разливается вон там, до дамбы доходит и всё, сюда не доходит. В 2017 году там вот затапливало, у нас пологорода заходило и всё.

К слову, рейдовые мероприятия носят комбинированный характер. С начала апреля в нашей области начнется пожароопасный период. Спасатели также напоминают о правилах пожарной безопасности, необходимости скоса сухой растительности вокруг частного дома.

Валерия Филатова