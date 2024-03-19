Центр этнопедагогики открылся в средней школе №5 г. Петропавловска

Центр этнопедагогики открылся в городской средней школе №5. Его цель — сохранить и продолжить культурное наследие казахского народа, привить любовь к родной стране. Создали центр при финансовой поддержке Совета деловых женщин. Инициатором и идейным вдохновителем проекта стала Лейла Сайдашева.

ЛЕЙЛА САЙДАШЕВА, член Совета деловых женщин при ПП СКО:

— Сейчас такое время, когда вокруг очень много соблазнов, поэтому нам хотелось выстроить правильные ориентиры и ценности для школьников. Думаю, что должно быть больше любви, патриотизма в подрастающем поколении, потому что мы должны понимать, кому мы доверим будущее нашей страны.

Центр станет не только местом обучения, считают организаторы, но и площадкой для вдохновения и сохранения культурного наследия.

КУЛЮМКОЗ СМАИЛОВА, директор школы №5 г. Петропавловска:

— Я полагаю, что этот кабинет станет еще одной уютной площадкой, где ребятам будет не только комфортно учиться, но и самое главное, здесь они будут проникаться многовековой культурой и традициями казахского народа. Думаю, это позволит им с еще большим уважением относиться к истории и традициям своей страны.

В тематическом кабинете для учеников всех возрастов будут проводить уроки казахского языка, игры на домбре, национальные игры и многое другое. Для этого здесь есть интерактивная панель, юрта, национальные костюмы.

Диана Салихова