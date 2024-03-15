В СКО предпринимателю препятствуют в ведении рыбного хозяйства

Совещание по защите прав бизнеса в региональной палате предпринимателей с участием прокурора области Кайрата Абдыханова прошло в Петропавловске. Участники рассмотрели обращение индивидуального предпринимателя о рыбохозяйственной деятельности на водоеме в Мамлютском районе. По действующему законодательству Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства в течение трех рабочих дней должна была заключить договор с субъектом бизнеса, произойти это должно было еще в феврале, но вопрос повис в воздухе. Кайрат Абдыханов поручил природоохранному прокурору разобраться в законности действий ведомства.



Дарья Пышмынцева