Турнир по плаванию прошел в Петропавловске

Накануне Наурыз мейрамы в детско-юношеской спортивной школе «Дельфин» прошли городские соревнования по плаванию. Участие в турнире принимали и взрослые, и дети.

МАКСИМ ЗАВГОРОДНИЙ, главный судья чемпионата:

— В нашем регионе плавание на данный момент набирает обороты. Двое спортсменов участвовали в возрастном чемпионате Азии. Заняли два вторых места. Сейчас мы готовимся. 25 марта выезжаем на чемпионат в Алматы. Надеемся на медали.

Чемпионат города проходил два дня. Всего собралось около 200 спортсменов, 65 из них — девушки. Участники преодолевали дистанцию 100 метров брассом, баттерфляем и на спине. Егор Василенко плаванием занимается с 4-х лет. Недавно стал двукратным серебряным призёром чемпионата Азии на Филиппинах.

ЕГОР ВАСИЛЕНКО, участник чемпионата, чемпион Азии по плаванию:

— Плавание развивается в СКО. Но всё зависит от самого спортсмена. Если он хочет, то добьётся результата. Цели есть. Не буду загадывать, но время улучшаться и улучшаться.

Соревнования в школе проводятся часто. Занимаются здесь более 350 спортсменов. В мае ко Дню батыра здесь планируют провести областной чемпионат.

Валерия Сиваш