Субъекты малого и среднего бизнеса в Казахстане обеспечивают рабочими местами 45% занятого населения страны

«Работа нашего Правительства сосредоточена на построение благоприятного делового климата, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. У нас МСБ развивается достаточно быстрыми темпами, но недостаточно, чтобы быть ими удовлетворенными. Мы за последние 10 лет долю МСБ в ВВП увеличили на треть, сегодня она составляет 36,5%, выпуск продукции МСБ превышает 105 млрд долларов, это было в прошлом году, в этом году будет еще больше. Субъекты малого и среднего бизнеса обеспечивают рабочими местами 45% занятого населения страны, число рабочих мест в секторе МСБ превысило 4 миллиона», — сказал вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.

Он отметил, что работа Правительства направлена на смягчение административной нагрузки на бизнес, поддержку внедрения инновационных технологий, сервисную поддержку отечественных производителей товаров, в целом на создание комфортного инверсионного климата в стране.