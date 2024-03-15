Сергей Болдырь установил 3 рекорда РК по классическому жиму штанги лёжа

Чемпионат Республики Казахстан по классическому жиму штанги лёжа проходил в городе Шымкенте с 8 по 11 марта. Принимали в нем участие более 200 спортсменов. Честь СКО защищал Сергей Болдырь. Спортсмен стал чемпионом в своей категории и установил 3 рекорда РК. Сейчас у Сергея впереди упорные тренировки, ведь не за горами чемпионат Азии, который пройдет в городе Бишкеке в сентябре.

СЕРГЕЙ БОЛДЫРЬ, чемпион РК по пауэрлифтингу:

— Сами соревнования на чемпионате Казахстана, отбор идет на чемпионат мира и Азии всегда. На чемпионате Казахстана, если вы даже проходите в тройку, это значит, что вы прошли в тройку на чемпионат Азии или мира. И из-за этого сложный отбор всегда проходит. В среднем подготовка занимает от 3х до 4х месяцев. Я являюсь мастером спорта по пауэрлифтингу РК. Мастер спорта по жиму лёжа, неоднократный чемпион областных соревнований, абсолютный чемпион областных соревнований. Призер по пауэрлифтингу республиканских соревнований.

Камилла Карим