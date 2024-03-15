Основные праздничные гуляния в Петропавловске пройдут 22 марта

Наурыз в этом году встречают в новом формате, который утвердили в министерстве культуры и информации. Теперь ежегодно празднование будет проходить в течение 10 дней — с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. В субботу североказахстанцы отпразднуют День культуры и национальных традиций.

АЯГОЗ НУРСЕИТОВА, руководитель отдела управления культуры и архивного дела СКО:

— Завтра у нас состоятся крупные мероприятия в стенах резиденции Абылай хана, где будут организованы различные тематические экскурсии, выставки декоративно-прикладного искусства с участием мастеров. Вход бесплатный.

17 марта, в День шанырака, в Петропавловске состоится республиканский айтыс.

ЖАРКЫН ЖУПАРХАН, айтыскер:

— Участвовать будут 14 акынов. Состязание получится ярким, билеты в настоящий момент еще есть, их можно приобрести. Айтыс пройдет в стенах казахского театра. Победители получат денежные призы.

На этом праздничные сюрпризы для горожан и гостей города не закончатся.

АЯГОЗ НУРСЕИТОВА, руководитель отдела управления культуры и архивного дела СКО:

— 18 марта у нас будет День национальной одежды. В торговом доме «Достык мол» состоится ярмарка-распродажа, показы национальной одежды, украшений. 19 марта состоится День обновления. Пройдет концерт оркестра Сегіз сері в филармонии им. Ақана сері, здесь же пройдет выставка картин известного художника Вячеслава Смирнова. 20 марта — День спорта. Во всех районах области, на площадках областного центра пройдут различные соревнования.

Основные праздничные гуляния придутся на 22 марта. В 12.00 на главной площади состоится открытие праздничной программы. Гости праздника смогут увидеть этноаул, выставку ремесленников, а вечером насладиться концертом с участием местных и приглашенных артистов. 22 числа на улице Конституции Казахстана развернется базар с торговыми лавками.

Дарья Пышмынцева