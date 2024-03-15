Один день в полиции провели студенты Петропавловска

Побыть полицейскими один день предложили студентам в рамках республиканского проекта. В Петропавловске акцию организовали сотрудники областного департамента полиции и Алматинской академии МВД.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Расскажем, как это всё происходит, как наши сотрудники будут реагировать сегодня. Основная цель проведения сегодняшнего мероприятия — показать самую трудную работу полицейских и показать сервисную модель полиции. Самое трудное в работе — это когда полицейские каждый день заступают на службу до вечера, и всю ночь они работают, охраняя общественный порядок, чтобы наши жители жили, спали спокойно.

Участие в проекте приняли 30 студентов. Ребята ознакомились с работой полицейских в разных подразделениях, примерили на себя роль криминалистов, инспекторов «102», следователей и участковых. Студентам рассказали, как работают спецподразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием и освобождению заложников. Жулдыз Уразбаева учится в Kozybayev University на 4 курсе. Девушка часто участвует в подобных акциях.

ЖУЛДЫЗ УРАЗБАЕВА, студентка Kozybayev University:

— Думаю, что это неимоверно большой опыт, потому что не каждому дано побывать здесь. Не у всех бывает такая возможность. Впечатлений много, потому что изначально об этой программе мы ничего не знали. Нас полностью проинформировали. Это даст возможность в последующем участвовать в форуме в Алматы.

Проект «Один день в полиции» активно внедряется по всей республике. В Петропавловске его проводят впервые.

ОЛЕГ ЦОЙ, начальник кафедры военной и тактико-специальной подготовки Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова:

— Основной постулат — это выборка и работа с той категорией людей, которая является самой основной и важной. Это молодёжь. Данный проект уже прошёл семь регионов. Это Павлодар, Мангыстау, Уральск, Актобе и другие регионы. В связи с учащением вопросов по защите лиц женского пола, женщин приблизительно 30% от общего количества участников.

По словам организаторов, основной целью проекта является партнёрство полиции и молодёжи, а также профилактика правонарушений в молодёжной среде.

Валерия Сиваш