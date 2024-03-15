О развитии волонтёрской деятельности говорили за круглым столом в Доме дружбы

Круглый стол на тему «Волонтёрство — высшее проявление патриотизма» провели в Доме дружбы. Организовал эту встречу областной филиал НПК.

БОЛАТ КОЖАХМЕТОВ, заместитель председателя ОФ ОО «Народная партия Казахстана»:

— Наш Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что построение современного Казахстана — это не только политические и экономические реформы, это и модернизация общественного и индивидуального сознания, формирование ценностей. Одним из путей формирования этих ценностей является волонтёрское движение, когда наши люди бескорыстно, на добровольной основе помогают другим людям. Здесь формируются такие качества, как трудолюбие, ответственность. В этом году по уборке снега много волонтёрских движений, по поиску. И не только это. Есть занятия репетиторством, образовательные процессы. Это всё мы хотим сегодня обсудить и централизоваться, консолидироваться, чтобы волонтёрское движение расширилось в нашем регионе.

В Петропавловске есть 6 волонтёрских организаций. Работа каждой из них неоценима. Добровольный труд активистов способен решить много социальных проблем. Благодаря волонтёрству формируются доверительные межличностные отношения, улучшается качество жизни и самочувствие людей, которые столкнулись с теми или иными проблемами.

ДАМИР АБДИН, руководитель волонтёрского движения «Помощь рядом», координатор «Lider.kz» по поиску без вести пропавших людей:

— В волонтёрство я пришёл в 2019 году. Сначала был по поиску без вести пропавших людей волонтёром, а потом решил создать свою команду, назвал её «Помощь рядом». Помогаем малоимущим, многодетным семьям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Продуктами, вещами, бытовой химией. У нас в семье 13 человек. Я 10-ый ребёнок. И поскольку мы многодетная семья, нам тяжело было. Мы выросли все, и я теперь понимаю, какого людям, многодетным семьям.

На встрече каждая волонтёрская организация имела возможность рассказать о своей деятельности, поделиться с коллегами достижениями, перспективами и дальнейшими планами.

Валерия Филатова