Активисты посетили городской Дом мамы в честь Дня благотворительности

В петропавловском Доме мамы сегодня шумно и весело. В гости с подарками к ним пришли активисты. В честь Дня благотворительности они поздравили с предстоящим Наурызом женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

КРИСТИНА БЕСПЯТОВА, участница комитета лицейского самоуправления «Забота»:

— Мы пришли поздравлять детей, мам с предстоящими праздниками. Вот было 8 марта, Наурыз скоро, Масленица также проходит. У нас в школе была организована благотворительность по этому поводу. Мы собрали подгузники, разные вещи, которые нужны родителям. У нас довольно часто в школе проходят благотворительные акции. У нас это всё очень развито, на самом деле. Мы помогаем приютам.

Сейчас в Доме мамы находятся 5 женщин и 7 детей. Такая поддержка для них очень важна, говорит Феруза Сулеймен. Она сама попала сюда год назад со своим маленьким сыном. А сейчас работает здесь социальным работником.

ФЕРУЗА СУЛЕЙМЕН, социальный работник регионального ресурсного центра «Дом мамы»:

— Они мне дали дом, уют, тепло. Продукты, для ребёнка всё, начиная от гигиены и лекарств. Всё покупается, всё даётся.

Сюда приходят женщины, от которых в трудную минуту отвернулись близкие люди. Здесь они могут найти поддержку, получить материальную, юридическую, психологическую помощь.

МЕРУЕРТ КОШЕМБАЕВА, региональный специалист ресурсного центра «Дом мамы»:

— Также мы помогаем им оформить пособия, которые они имеют право получать. Это вплоть до их удостоверения личности, свидетельства о рождении. Бывают такие случаи, что приходят без документов. Сегодня наш дом посетили наши постоянные гости — волонтёры движения «Помощь рядом» и также лицей ЛОРД, ученики 10-11 классов. Столько сегодня подарков нам привезли. Всё необходимое для детишек наших, игрушки, книжки, разукрашки всякие. За что им огромное спасибо.

В целом, за 10 лет работы ресурсного центра «Дом мамы» за «укрытием» и поддержкой сюда обратились более 250 женщин.

Диана Салихова

