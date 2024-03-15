54 школьника из Кызылжарского района отдохнут летом в загородных лагерях

В рамках празднования Наурыза стартовал новый сезон благотворительного проекта общественного фонда «Қазақстан халқына». Директорам 13 школ Кызылжарского района вручили сертификаты на летний отдых детей. Путёвку в загородные лагеря получили 54 учащихся — это отличники учёбы, активисты научной, общественной и спортивной жизни школ. 6 из них обучаются в Бескольской средней школе №2.

БОТАГОЗ БАТАНОВА, директор Бескольской средней школы №2, Кызылжарский район:

— Сегодня, в канун Наурыза, нашей школе вручили 6 сертификатов на летний отдых. В 2023 году впервые благодаря «Жаздық жолдама» 4 учащихся нашей школы отдохнули 2 недели в лагере «Эдельвейс». Наши дети приехали очень воодушевлённые, с позитивным настроением. Отдохнули и, главное, нашли новых друзей. Это нас очень радует.

Здесь же, в Бескольской средней школе №2, состоялась церемония награждения победителей республиканской предметной олимпиады для учащихся сельских школ. Она проходила с ноября по январь. Желание принять участие в районном этапе изъявили более 200 учащихся из Кызылжарского района.

АМАНГЕЛЬДЫ АБДРАХМАНОВ, руководитель отдела образования Кызылжарского района:

— Из них 46 стали победителями. 18 участвовали в областном этапе, победителями стали 7 учащихся. Также в республиканком этапе участвовали 3 учащихся, 2 из них — победители. 22 учащихся мы сегодня наградили. Это учащиеся школ района, которые стали призёрами областного и республиканского этапов сельской олимпиады.

Дипломы и ценные призы ребятам вручила заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева. Одна из призёров — Алина Казиева. На республиканском этапе олимпиады она заняла почётное 3 место. Участвовала по предмету русский язык и литература.

АЛИНА КАЗИЕВА, учащаяся Бескольской школы-колледжа, Кызылжарский район:

— Нужно было написать эссе. Тема была посвящена Родине. Для меня это было достаточно лёгкое задание, потому что подобное часто попадается на олимпиадах по русскому языку. Мне нравится ещё математика, география, история. Многие предметы нравятся. Я отличница, поэтому сложно выбрать какой-то один предмет.

Республиканская предметная олимпиада для учащихся сельских школ проводится впервые. Она организована с целью сокращения разрыва между городскими и сельскими школами, выявления и поддержки способных детей из отдалённых населённых пунктов Казахстана.

Валерия Филатова