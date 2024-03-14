В Есильском районе аким СКО проинспектировал готовность к паводку

Аким региона ознакомился с ходом строительства асфальтобетонного завода, который возводят в Есильском районе. Возведение объекта началось в декабре 2023 года, планируется сдать в мае этого года. Здесь будут изготавливать крупнозернистый, мелкозернистый и щебеночно-мастичный асфальтобетон. В масштабный проект вложено 800 млн тенге инвестиций. Подрядчиком выступило ТОО «Қызлжар Жолдары KZ». Подрядная организация намерена отремонтировать дороги республиканского значения.

Ерден Шортыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Данная подрядная организация задействована на 3 дорогах республиканского значения. Это «Жезказган-Петропавловск» между Покровкой и Николаевкой, «Мамлютка-Костанай» и «Булаево-Рощинское». Также задействована в ремонте внутрипоселковых дорог в селе Волошинке.

Далее глава области ознакомился с работой, проводимой в районе в целях недопущения паводков. На территории Есильского района 8 населенных пунктов находятся под угрозой наводнения. На очистку, вывоз снега и установку снегозадерживающих траншей выделено 27,3 млн тенге. На зимнее содержание дорог села Явленки было направлено 9,5 млн тенге, еще 10 млн — погрузку и вывоз снега.

Жулдыз Есенгазин, начальник отдела по ЧС Есильского района:

— Для минимизации паводка местными исполнительными органами на постоянной основе вывозится снег. На данный момент с территории Есильского района вывезено 43 тысячи кубов снега, расчищено 120 водопропускных труб, подготовлено мешкотары 5000 мешков, а также закуплено 6 мотопомп дополнительно. Есть еще 12 мотопомп, которые в сельских округах находятся. Все в исправном состоянии. На паводок, согласно меморандуму, будут подключаться 63 единицы инженерной техники.

Далее глава региона посетил Высший сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова в селе Покровке. В учебном заведении с вековой историей обучаются 564 студента из разных районов области по 9 специальностям.

Бейимбет Бугасов, директор Высшего сельскохозяйственного колледжа им. Ж.Кизатова, с. Покровка, Есильский район:

— Из них на очной форме — 416 детей, на заочной форме — 148 человек. Учебный процесс идет по плану. Специальности: ветеринарный врач, агроном, механизация сельского хозяйства, лесник, бухгалтер, повар, сварщик. Специалисты, которые действительно нужны сельскому хозяйству.

В учебном заведении созданы условия для студентов. В рамках проекта «Жас маман» колледжу выделено 321 млн тенге, укреплена материально-техническая база. Имеются современные оборудованные кабинеты, библиотека с богатым литературным фондом, большой актовый зал с LED-экраном и все необходимое для оттачивания опыта. Среди них — устройство, изготовленное по аналогии с трактором John Deere.

— Вы по этой полосе едете, да? — Да. — На какой скорости едете? — Восемь. — Восьмая, да.

В колледже также есть небольшой молочный завод. В сутки здесь перерабатывается 500 литров молока. С помощью мини-производства студенты могут участвовать в процессе работы и демонстрировать имеющиеся знания на практике. Позже аким области ознакомился с ходом капитального ремонта дороги «Покровка-Ильинка-Мектеп», соединяющей 8 сел. Стоимость проекта 1,3 млрд тенге. На сегодня из них освоено 652 млн. Подрядной организацией проведены работы по фрезерованию 10 км полотна, установлены водопропускные трубы на подъездах и две трубы на главной дороге. Жители района выражают благодарность за решение острой проблемы.

Ольга Городко, жительница с. Александровки, Есильский район:

— Хотим выразить Вам огромную благодарность за то, что Вы так быстро среагировали, взяли на контроль нашу проблему. Вот весна, паводок, мы довольные ждем и не переживаем, что мы сможем выехать по всем проблемам, в ту же больницу или по документам, кто чем будет заниматься в общем.

За ремонт дороги отвечает ТОО «Петропавл Жолдары». Проект планируется завершить в этом году.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/