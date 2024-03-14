В августе в Петропавловске откроется новая коррекционная школа-интернат

В микрорайоне «Береке» активно ведётся строительство специальной коррекционной школы-интерната. Обусловлено оно нехваткой ученических мест. Сегодня проектная мощность специальной школы-интерната №2 города Петропавловска составляет 111 человек, но фактически в ней обучается 191 ребенок. Новое учреждение сможет принять 300 учащихся, также его оснастят 50 спальными местами в отдельном корпусе. Здесь будут 39 учебных кабинетов, библиотека, кабинеты для узких специалистов, спортзал, игровые, душевые комнаты и многое другое. На всё это выделено 2,4 млрд тенге. Строительством занимается местная компания «Зерттеу СК». Сейчас объект готов наполовину, на нём трудятся около 100 рабочих. В разговоре с членами комиссии «AMANAT» представители подрядчика отметили, что основной упор в настоящее время сделан на завершение фасада. После окончания отделочных работ начнётся установка внешних коммуникаций и благоустройство территории. Но, заниматься этим будет уже другая компания. Объект будет готов к эксплуатации к августу этого года.



Камилла Карим