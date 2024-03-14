Полицейские приняли участие в соревнованиях по волейболу

Состоялся второй вид спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо». Сотрудники правоохранительных структур померились силами на волейбольной площадке. Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд.

Галина Скорых, главный специалист областного филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо»:

— Основными претендентами на чемпионство являются команды ДКНБ либо ДП СКО. Соревнования в финальной части покажут, кто у нас будет чемпионом.

Спортивная удача отвернулась от полицейских, и они выбыли из соревнований, уступив команде ДКНБ, которая заслуженно заняла первое место. Второй на пьедестале почёта поднялась команда Академии Национальной гвардии РК. Тем не менее, без победы стражи правопорядка не остались. Сюрпризом соревнований стала победа сотрудников отдела полиции Аккайынского района, которые в упорной борьбе завоевали третье место.

Жалгас Мукашев, сотрудник ОП Аккайынского района, капитан команды:

— Игра была очень сложной, упорной. Результатом, конечно, довольны, это первый раз наш Аккайынский РОВД вышел на такой уровень соревнований. До этого были большие тренировки, часто тренировались, в итоге завоевали 3-е место.

Первый заместитель председателя североказахстанского областного филиала ФСО «Динамо» Талгат Тугунбаев вручил спортсменам в погонах кубки и ценные призы. Третий вид спартакиады — стрельба из боевого оружия пройдёт в апреле.

Камилла Карим