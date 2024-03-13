Для казахстанцев стал доступен сервис YouTube Premium

По словам Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, в марте прошлого года, во время рабочего визита в Кремниевую долину, он обсудил с вице-президентом по управлению продуктами YouTube Адамом Смитом запуск сервиса в Казахстане.

«И вот, сегодня я рад поделиться с вами отличной новостью. YouTube Premium теперь в Казахстане, с новыми возможностями для пользователей и контент-создателей. Данное событие знаменует собой значительный шаг в развитии цифровой инфраструктуры страны и её интеграции в глобальную сеть», — говорится в посте министра.

Мусин также добавил, что также обсуждаются возможности по развитию цифровой экономики и поддержке местных контент-создателей в Казахстане.