В Казахстане введут полный мораторий на продажу проблемных потребительских кредитов коллекторам

Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

«Во-первых, вводится мораторий на два года, то есть до 1 января 2026 года. Будет введен полный запрет на продажу проблемных потребительских кредитов коллекторам. Во-вторых, дополнительно вводится новое требование о том, что, если человек вышел на просрочку 90 дней+, то по нему, по такому кредиту, банки и микрофинансовые организации в течение 24 месяцев не будут иметь право передавать или продавать данные коллекторским агентствам», — сказала Мадина Абылкасымова на брифинге в Мажилисе.

Она разъяснила данный механизм.

«Допустим, человек вышел на просрочку в декабре 2025 года, тогда на него будет распространяться вот это требование – 24 месяца. То есть дополнительно плюс 24 месяца банки или МФО обязаны проводить работу с проблемным должником», — отметила спикер.