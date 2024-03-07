Противопаводковые мероприятия в районах

В текущем году в районе имени Г. Мусрепова на контроле 12 населённых пунктов. Первым объектом посещения стал мост в селе Рузаевке. Пересечение рек Жембарак и Шарык считаются ненадежными. С помощью дрона аким области осмотрел территорию. В целях контроля паводкоопасного периода здесь проводится ряд работ.

ЕРЛАН АМАНЖОЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА РАЙОНА ИМ. Г. МУСРЕПОВА:

— Провели обвалование, заготовили мешкотары. Все население мы оповестили. Потому что у нас в 2017 году был паводок и улица Целинная была подтоплена. Порядка 34 домов было подтоплено, поэтому мы в этом году его держим на контроле.

В зоне риска находятся 144 жилых дома с численностью населения 442 человека. В случае образования затора организуют отдельную бригаду специалистов для подрыва льда.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ — АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Его взрывают перед ледоходом. Чтобы взорвать, трещина образовалась. Потом когда пошел ледоход, он смог его поднять и было течение.

Также глава региона осмотрел очистку водопропускных труб на республиканской трассе А-16 в селе Токсан би. На данный момент 25% труб вдоль дороги очищены.

АКЫЛБЕК КАБЫЛДИН, ДИРЕКТОР СК ФИЛИАЛА АО «КАЗАВТОЖОЛ»:

— В целом все подрядные организации местные. Мы закрываем щитами, набиваем мешки соломой. 100% все закрываем. Районные так же.

Проектировщиком ТОО «Полиграм» к селу Бирлик через реку Есил планируется построить мост протяженностью 232 метра. Объект запроектирован из железобетонных типовых балок. В эксплуатацию будет сдан в конце текущего года.

— Проектные работы завершены. Сейчас согласование по водной инспекции идет. После этого будем заходить. Проезжая часть 6,5 метров.

Гауез Нурмухамбетов провел осмотр специализированной техники к ведению аварийно-спасательных и неотложных работ в паводковый период. В селах Рузаевке и Тахтаброде дислоцированы порядка 20 сотрудников по ЧС. 10 единиц техники задействованы по перевозке населения.

В рамках рабочей поездки аким области провел совещание о ходе подготовки и проведения противопаводковых мероприятий с участием акимов районов им. Г. Мусрепова, Айыртауского, Шал акына и Тимирязевского.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— В любом случае, у нас есть паводкоопасные зоны… Я как аким области несу персональную ответственность.

Также выступил начальник департамента по ЧС СКО Ерик Сарыбаев. Он отметил, что очистка водопропускных труб, арыков в населенных пунктах проводится незначительно. Необходимо усилить работу.

ЕРИК САРЫБАЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧС СКО:

— Из-за позднего проведения конкурсных процедур в Айыртауском и Тимирязевском районах не заключены договоры. Стоит отметить положительную работу в районе им. Г. Мусрепова и Шал акына.

По словам акима района им. Габита Мусрепова, на территории имеется 8 локальных систем оповещения. В 2023 году приобретена и установлена 1 система оповещения на сумму более 6 млн. тенге. Планируемые места установки устройств — сёла Рузаевка и Чистополье.

РУСЛАН АНБАЕВ, АКИМ РАЙОНА ИМ.Г. МУСРЕПОВА:

— Во второй декаде марта проводится работа с привлечением тяжелой техники бульдозера С-100 по очернению и расчистки обводной дамбы поселка «Станционный» протяженностью 20 км. В целях беспрепятственного прохода воды в селе Рузаевке возле мостовых переходов на реках Шарык и Жембарак проводится вырубка кустарников и очистка от них протяженностью 700 метров. В селах Старобелке и Чистополье с привлечением арендованного экскаватора очищается канал для прохода воды.

В Айыртауском районе в селе Константиновке установили водопропускную трубу диаметром 720 метров. Также провели работы на водоотводном канале длиной 50 метров.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, АКИМ АЙЫРТАУСКОГО РАЙОНА:

— В Тимирязевском районе под контроль взяты паводкоопасные территории — это села Тимирязево, Мичурино, Аксуат, Степное и село Дзержинское.

ЕРЛАН ЖАРОВ, АКИМ ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

— По словам акима района Шал акына, с целью предотвращения потенциальных угроз подтопления с 24 января текущего года территория переведена в режим повышенной готовности. Действует отряд экстренного реагирования. По анализу чрезвычайных ситуаций прошлых лет 5 населенных пунктов подвержены подтоплению.

РАХАТ СМАГУЛОВ, АКИМ РАЙОНА ШАЛ АКЫНА:

— В случае повторения негативного сценария 2016-2017 годах в зоне подтопления могут оказаться 31 населенный пункт, 243 домов. Жители должны быть заранее оповещены об утвержденных местах эвакуации, отметил аким области.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Кроме того, Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что безопасность населения является приоритетом. Необходимо быть полностью готовыми к предстоящему паводковому периоду. Для предотвращения переливов нужно своевременно провести взрывные работы.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/