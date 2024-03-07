Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели заседание по вопросам создания кассационных судов

«Сегодня всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию, и это не соответствует потребностям граждан. В этой связи, назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. Депутатам Парламента предстоит большая работа по законодательному обеспечению поручений Президента страны, направленная на создание эффективной судебной системы, способствующей достижению законности и правопорядка», — сказал сенатор.

В ходе мероприятия также выступили со своими предложениями председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов, представители Генеральной прокуратуры, республиканской коллегии адвокатов, республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов», Академии правосудия при Верховном Суде, ученые и другие.

Предложения, высказанные участниками в ходе заседания, будут рассмотрены при работе над соответствующими законопроектами по вопросам судебной системы, находящимся в Парламенте.