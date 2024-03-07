Аким СКО посетил район им.Мусрепова

Первым объектом посещения стала врачебная амбулатория в селе Рузаевке района имени Габита Мусрепова. В 2023 году здесь произведен ремонт крыши. На данный момент имеется проектно-сметная документация на облицовку здания. В медицинском учреждении работают 5 специалистов. Дефицита сотрудников нет, отмечает старший врач.

Также аким области осмотрел местный Дом культуры. В здание расположились досуговые комнаты и библиотека. Книжный фонд составляет порядка 12,5 тыс. изданий. Сельские дети ведут свое кулинарное шоу в социальных сетях.

ЛЮДМИЛА ЕМЕЛЬЯНОВА — ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОМОМ КУЛЬТУРЫ, РАЙОН ИМ. Г. МУСРЕПОВА:

— Несколько локаций. Здесь локация не убирается, потому что она удобна… Сейчас на 8-е марта.

Представители ТОО «Тукым» реконструировали здание и открыли в нем ресторан на 200 посадочных мест. На втором этаже действует борцовский и тренажерный залы. Кроме того, в здании находится пекарня. Здесь выпекают более 14 видов хлеба, включая булочную продукцию.

ДУМАН ЕЛЬЖАНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «ТҰҚЫМ», РАЙОН ИМ. Г. МУСРЕПОВА:

— Пекарня, которая обслуживает порядка 10 сел. Это население около 6 тыс., качественный хлеб. Купили итальянское оборудование, пригласили специалиста. Сейчас всю округу мы закрываем хлебом, все хвалят.

В селе Нежинке действует ТОО «Нежинка Ерке», на балансе которой находятся несколько учреждений. Детский сад «Солнышко» посещают 42 ребенка. В местном Доме культуры творческие коллективы проводят праздничные концерты. В прошлом году в здании поставили новые окна. На территории действующего животноводческого комплекса товарищество планирует начать строительство молочно-товарной фермы на 600 голов.

КУАТ БАТЫКОВ, ДИРЕКТОР ТОО «НЕЖИНКА ЕРКЕ», РАЙОН ИМ. Г. МУСРЕПОВА:

— Теперь мы хотим пойти на расширение. Место мы подобрали. Коровник — первый этап, пойдет на 432 головы. Доильный блок. Будет параллель, быстрый выход. Израильское оборудование. Уже законтрактовали в этом году.

Также аким области ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы на 1200 голов в ТОО «Буденное СК». Проектная стоимость составила порядка 7 млрд. тенге. Производительная мощность — более 10 тыс. тонн молока в год. Полностью реализовать проект планируется в 2025 году.

МУСТАФА ГУЛИЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «БУДЕННОЕ-СК», РАЙОН ИМ. Г. МУСРЕПОВА:

— Здесь мы 2500 гектаров под кормовые. Где-то 1500 будет у нас кукуруза. 50 гектаров мы планируем зерно посеять. И многолетние травы. Травы здесь будем сеять чтобы по логистике рядом было.

В селе Новоишимском завершается строительство канализационных сетей и очистных сооружений. Напомним, что работы были начаты с 2018 года.

НИКОЛАЙ ФОМИН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «CASPIAN CONTRACTORS TRUST»:

— Производительность — порядка 3 тыс. кубов в сутки. 4 этапа основной очистки: грубая, биологическая, химическая. После химической идет ультрафиолетовая.

Проектом также предусмотрено строительство канализационных насосных станций. На данный момент техническое оборудование готово к запуску, отмечает директор компании.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/



