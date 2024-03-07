11 марта начнётся священный месяц Рамазан

11 марта у мусульман начинается священный месяц Рамазан. В течение 30 дней верующие будут соблюдать пост. В эти дни в светлое время суток люди отказываются от еды, запрещается курить и употреблять спиртные напитки. Считается, что это время, когда верующий наиболее близок к Всевышнему.

ХАМЗАТ АДИЛБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Мусульмане не должны ругаться и держать обиду. Очень важно совершать благие поступки, совершать намаз и духовно очищаться. Также хотел бы отметить, что не рекомендовано держать пост людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

Священный месяц закончится 11 апреля. С 5 на 6 апреля пройдёт священная ночь — Қадір түні. Рамазан — девятый по счету важный священный месяц для мусульман.

ХАМЗАТ АДИЛБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Отказавшись от всего, мусульманин должен пересмотреть своё отношение к жизни и определить приоритеты. К этому периоду нужно хорошо подготовиться: следует возместить посты, если они остались с прошлого Рамазана, то есть сделать генеральную уборку во всем доме.

В этом году сумма пітір-садақа установлена в размере 640 тенге. Курбан-байрам отмечается через 70 дней после месяца Рамазан.

Камилла Карим

