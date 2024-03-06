Выставка «Звёздные девушки» состоялась в Доме дружбы

В честь Международного женского дня по инициативе областного польского культурного центра «Коперник» открылась выставка «Звёздные девушки». Представлены на ней портреты девушек, которые внесли вклад в развитие Республики Казахстан. Это Нобелевские лауреаты, участницы Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои Соцтруда.

ВАЛЕНТИНА КОРНЕВА, председатель Северо-Казахстанского областного польского культурного центра «Коперник»:

— У нас представлены 18 национальностей женщин, которые получили высокое звание Героя Соцтруда именно в Казахстане. Среди них есть и депортированные народы. Причем трудиться они начинали в 13 лет. И уже в 18, 19, 20 лет они получали эти высокие звания. Невероятнос сильные женщины. Кроме этого представлены юные девушки, которые всегда останутся юными, потому что они погибли. Это Алия Молдагулова в 18 лет, Маншук Маметова в 20 лет.

Валерия Сиваш