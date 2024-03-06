15 суток получил молодой петропавловец за разбитые окна в полиции

Полицейские Петропавловска «по горячим следам» задержали и привлекли к административной ответственности 18-летнего горожанина, который ранее «отомстил» стражам правопорядка за штраф по нарушению тишины.

4 марта около 08:20 ч. сотрудник участкового пункта полиции № 11, придя на службу, обнаружил разбитые стёкла и открытую входную дверь тамбура УПП. Просмотр записи камеры видеонаблюдения позволил быстро установить виновника.

Юрий Клыков, сотрудник пресс-службы департамента полиции СКО:

— Его личность была оперативно установлена по камере видеонаблюдения. Нарушителем оказался 18-летний горожанин, который ранним утром того же дня был оштрафован за нарушение тишины. По словам правонарушителя, повреждение имущества закрытого на ночь пункта полиции было совершено им по причине алкогольного опьянения.

На видеозаписи видно, как молодой человек проникает в тамбур, пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение участкового пункта полиции, бьёт стёкла. 5 марта решением административного суда ему назначили наказание в виде ареста сроком на 15 суток.

Житель г. Петропавловска:

— Да, я полностью согласен с решением суда, извиняюсь, больше такого не повторится.

Штраф или арест — именно такое наказание предусмотрено статьёй Кодекса РК об административных правонарушениях «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Анна Богословская