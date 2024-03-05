Заброшенные здания Петропавловска

Когда-то вся площадь здания по адресу ул. Интернациональная, 2Б принадлежала одной крупной организации. Теперь же здесь несколько собственников, и это создает определенные проблемы: каждый хозяин видит порядок по-своему.

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Это здание с 1947 года занимала швейная фабрика «Комсомолка». Но с 90-х по 2012 год в ее работе начался застой, и части здания стали продавать другим собственникам. Эту часть занимал Центрально-Азиатский университет, но более шести лет помещение пустует и начинает разрушаться.

Сейчас несколько этажей здания по-прежнему занято швейной фабрикой, но теперь она называется «Прогресс». О соседях здесь давно не слышали. Объединяет две организации один пустынный двор, который постепенно приходит в упадок и выглядит заброшенным. Через закрытые двери парадного входа видно строительный мусор, никаких намеков на то, что здесь некогда был университет, нет. Крыльцо и фасад напоминают прохожим о том, что город пополнился очередной заброшкой.

— Я считаю, что его нужно реконструировать, что-то из него сделать, продать его можно. То есть, как-то улучшить вид города.

— Портит вид этой улицы, хотя улица сама прекрасная, особенно летом, когда все расцветает. Мне кажется, это здание можно отреставрировать, переделать.

— Да, такие бесхозные здания очень вредны для нашего города, там могут поселиться бомжи. Нет ухода за фасадом, могут быть обрушения. Снег на крыше скапливается, тоже опасность представляет для прохожих.

— Хотелось бы, чтобы это здание отреставрировали, чтобы оно не портило внешний вид города.

Официально у помещения есть собственник, который все же имеет обязательства перед городом, хотя бы в части уборки прилегающей территории и внешнего вида здания. Пока что желающие нажиться незаконно проникают внутрь и уносят то, что представляет ценность. Но, видимо, какая-то охрана здесь все же имеется, поскольку за шесть лет без людей аудитории и коридоры могли пострадать куда серьезнее. И если прямой владелец не может больше нести обязательства по содержанию здания, то стоит найти ему более заботливые руки.

Анна Богословская