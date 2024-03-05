Встречу поколений провели полицейские для молодых сотрудниц накануне 8 марта

Участниц предпраздничной встречи поздравили с наступающим 8 марта председатель совета ветеранов полиции и Нацгвардии по СКО Акан Сыздыков и заместитель начальника областного департамента полиции Сауле Андагулова.

Сауле Андагулова, заместитель начальника ДП СКО:

— Не надо ничего бояться в этой жизни, нужно только идти вперёд, поэтому хочу вам напомнить такие слова, изречение: дорогу осилит идущий.

Девушки-полицейские с небольшим стажем службы выслушали истории действующих сотрудников полиции. Они познакомились с мамой оперуполномоченного Каната Фазылова, имеющего государственную награду «Ерлігі үшін» за спасение людей. Гульжан Ермековна рассказала о том, как закалялся характер сына.

— Его не хотели в армию брать, что он единственный ребёнок в семье, можешь написать заявление, остаться, но он упорствовал, пошёл, отслужил, и потом только устроился на работу в органы.

Майор полиции Асем Ильясова рассказала о работе по профилактике семейно-бытового насилия и о том, как совмещает ненормированную работу с семейной жизнью.

— Личного времени не так много, как и у многих полицейских, ну, вот, свободное время я, конечно же, посвящаю своей семье, своей дочери, 8-летней Амалии, с которой мы читаем книжки, активно проводим отдых на свежем воздухе.

Криминалист Жанат Ахметжанов пришёл на встречу со своей супругой Мадиной Амангельдиевной. Она поделилась воспоминаниями о том, как складывалась жизнь замужем за полицейским. Майор полиции Ахметжанов растрогал присутствующих тёплыми словами в адрес жены.

— Было очень сложно. Я работал во 2 ОП криминалистом. У нас работа была через сутки, т.е. я заступал на смену, выходил оттуда после обеда, приходил, чтобы поспать, и наутро опять уходил. Хочу ей снова признаться в любви, я тебя очень сильно люблю, ты у меня самая лучшая.

Встречу поколений украсили музыкальные номера артистов культурного центра полицейского ведомства. По словам заведующей музеем Любови Осинской, предпраздничные встречи в таком формате позволяют молодым сотрудникам полиции отвлечься от напряженной службы, увидеть свою работу со стороны и зарядиться оптимизмом для дальнейшей службы на благо народа и государства.

Анна Богословская

