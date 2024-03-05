В Казахстане разрабатывается план по обеспечению безопасности медицинских работников и пациентов

Об этом говорится в ответе вице-премьера Тамары Дуйсеновой на запрос депутатов Сената.

«В настоящее время 2 450 (98 процентов) автомобилей скорой медицинской помощи оснащены GPS-навигацией. Ваши рекомендации по разработке плана обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов являются уместными. В связи с этим Минздрав разрабатывает план, включающий организационные, информационно-разъяснительные, контрольные мероприятия. Проект плана будет обсужден с представителями общественных организаций, местных сообществ и заинтересованных государственных органов и будет одобрен в марте этого года», — сообщила вице-премьер.

При этом Тамара Дуйсенова подчеркнула, что вопросы защиты медицинских работников находятся на контроле Правительства.