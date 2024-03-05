Тренировочная площадка открыта на базе симуляционного кабинета областного центра СМП

На базе симуляционного кабинета областного центра скорой медицинской помощи открыта тренировочная площадка от Международного учебного центра «Kazanada». Здесь проводятся обучающие курсы по программам американского и национального стандартов. К слову, в нашем регионе международные стандарты оказания экстренной медицинской помощи успешно внедряются с 2022 года.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, директор областного центра скорой медицинской помощи:

— Мы подготовили 4 международных сертифицированных тренера, которые имеют право на обучение в любой стране мира. Серьёзно укрепили свою материально-техническую базу, закупили достаточное количество манекенов, необходимого оборудования. Сейчас процент реанимации у нас 68%. Это очень успешно даже на мировом уровне. Посредством сотрудничества с этим центром мы можем обучать не только наших медицинских работников, но и проводить сертифицированные курсы для всех медицинских работников Северо-Казахстанской области, силовых структур, сотрудников МЧС.

Сегодня в Петропавловск прилетел директор Международного учебного центра Кевин Фрик. Он лично проинспектировал симуляционный центр, оценил возможности, обозначил дальнейшие перспективы.

КЕВИН ФРИК, директор Международного учебного центра в Центральной Азии «Kazanada», г.Астана:

— Эти американские программы базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации преподаются в 100 странах мира. Наша цель — подготовка квалифицированных инструкторов, чтобы они могли обучать других людей. Конечно, когда мы только начинали, не думали, что наш первый филиал будет в Северо-Казахстанской области. Для нас это большая честь.

Подобные курсы — отличная возможность для закрепления теоретических и практических знаний, считают фельдшеры.

АЙНУР СУЛЕЙМЕНОВА, фельдшер областного центра скорой медицинской помощи:

— Здесь я получаю основную практику, которая в действительности нужна для оказания экстренной помощи. У нас обычно идет по 10-14 дней учебы.

В конце обучения слушателям выдаётся сертификат международного образца.

Валерия Филатова