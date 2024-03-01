День благодарности отмечают в государственном архиве СКО

1 марта — День благодарности. В честь праздника в Северо-Казахстанском государственном архиве проходит выставка под названием «Справедливый Казахстан — честный гражданин». Она отражает патриотизм, единство и дружбу народов. Здесь представлены известные личности, внесшие большой вклад в развитие нашей страны. Учёные, историки, врачи, журналисты — список велик.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— 90-летие нашего земляка, писателя, переводчика Герольда Бельгера, 90-летие писателя Сакена Жунусова, это известный учёный, бывший проректор нашего университета — Сим Феликс. Сегодня я бы хотела показать нашим гостям уникальный документ, найденный недавно. Это списки депортированных чечено-ингушей.

Одни из гостей сегодняшнего мероприятия — представители областного филиала Ассамблеи народа Казахстана. Султан Газдиев — председатель чечено-ингушского культурного центра «Вайнах». Сегодня он, как и многие другие, выражает благодарность казахскому народу за радушие и гостеприимство.

СУЛТАН ГАЗДИЕВ, председатель чечено-ингушского культурного центра «Вайнах»:

— Буквально 23 февраля началось переселение и закончилось где-то 7 марта. Попали сюда в самое холодное время года. Очень много жертв было по пути. Но, благодаря казахскому народу, их милосердию и гостеприимству, основная часть народа выжила и живет здесь в Казахстане. Много уехало на Родину, но у всех связана судьба с Казахстаном.

В нарядных национальных костюмах сегодня ученики средней школы национального возрождения. Вероника Гончаренко представляет поляков, т.к. имеет польские корни. Об этом девушка узнала в прошлом году, случайно. Обнаружились документы её прадедушки и прабабушки. Семья Вероники обратилась в культурный центр «Коперник», а после в архив, где нашла много информации о своих предках.

ВЕРОНИКА ГОНЧАРЕНКО, учащаяся средней школы национального возрождения №17:

— Очень хорошо, что это всё в открытом доступе. Нам дали такую возможность, узнать о своих корнях. И после мы уже начали возрождать наше древо. Я учусь в 10 классе и параллельно учу польский язык. Для того, чтобы, возможно, потом уехать учиться. Я имею польские корни. Мои предки были репрессированы, Казахстан их принял. И сегодня День благодарности, я думаю, очень важно, что он проводится.

Поляки, татары, казахи, украинцы, чеченцы — сегодня, как и принято в Казахстане, все за общим дастарханом угощаются кумысом и баурсаками.

Диана Салихова