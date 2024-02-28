Подкормка диких животных в СКО идёт полным ходом

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— Диким животным и птицам зимой приходится несладко. Нужно добывать пищу, несмотря на капризы природы и риски. Тогда на помощь приходят егеря. Естественные корма для животных они заготавливают заранее, летом и осенью.

Кормовые площадки пополняются новыми запасами каждые 2-3 дня. Для подкормки диких животных используются кормовые веники, зерновые отходы, сено и соль. Последнее обитателям леса также необходимо, как и людям.

ЮРИЙ ПОБЕРЕЖНИК, старший егерь Бишкульского охотничьего хозяйства, Кызылжарский район:

— Соль-лизунец нужна для пищеварения. Видите, у нас очень много земель вспаханных. Раньше был бурьян. Бурьян тоже нужен для переваривания пищи. В зимний период у косули желудок перестраивается на веточный корм. Получается, у меня на этой территории 4 кормушки, вдоль поймы Есиля 3 кормушки и в стороне Боголюбово 5 кормушек. У меня участок разделенный.

В Северном Казахстане обитают косули, кабаны, лоси, зайцы и большая разновидность птиц. За областным обществом охотников и рыболовов закреплено 2,2 млн га охотничьих угодий. 89 тысяч из них занимает Бишкульское охотничье хозяйство в Кызылжарском районе.

МАКСИМ УШАКОВ, охотовед областного общества охотников и рыболовов:

— За Северо-Казахстанским областным обществом охотников и рыболовов закреплено 11 охотничьих хозяйств. На основании планов ведения охотничьего хозяйства и по учётным данным в 2023 году было заготовлено для подкормки животных в зимний период порядка 175 тонн сена, 140 тысяч кормовых веников, около 60 тонн зерноотходов и около 800 килограммов соли. В охотоугодьях мы корма выкладываем в кормушки, которые в летний период специально егерским составом устанавливаются в местах скопления животных. Это 130 кормушек, порядка 200 подкормочных площадок и около 200 солонцов, в которые выкладывается соль.

Кормушки егеря стараются устанавливать подальше от населенных пунктов, чтобы исключить приближение животных к людям. Сезон подкормки продлится до конца марта. С наступлением тепла снег растает, добывать пищу самостоятельно обитателям леса станет гораздо легче.

Валерия Филатова